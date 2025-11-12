Баскетбол
12 ноября, 08:34

В НБА представили новый формат Матча всех звезд

Павел Лопатко

В НБА объявили об изменении формата Матча всех звезд, который пройдет в Лос-Анджелесе на арене «Интуит Доум» 15 февраля 2026 года.

Матч будет проходить в формате «США против Мира». Вместо традиционного противостояния конференций теперь будут соревноваться три команды по восемь игроков: две сборные США и одна — из игроков из других стран.

В стартовый состав каждой из команд войдут пять игроков, набравших наибольшее количество голосов болельщиков, журналистов и игроков. Также в командах будут по три запасных игрока.

Первые три четверти Матча всех звезд запланированы в виде кругового турнира между тремя командами, где каждая сыграет дважды. В четвертой четверти встретятся две лучшие команды по результатам кругового этапа. При равенстве побед преимущество отдается командам с лучшей разницей очков.

