В НБА передумали: лига может вернуть матч звезд

НБА и профсоюз игроков лиги обсуждают возможность проведения матча всех звезд, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Президент профсоюза игроков Крис Пол («Финикс») выступает за игру всех звезд в формате одного матча, без конкурсов, игры новичков и знаменитостей. Матч звезд может пройти в Атланте 7 марта, на него не смогут попасть болельщики.

Перед началом сезона представители лиги заявили, что матч всех звезд НБА не состоится, но голосование за выбор игроков все равно проведут. Игра должна была быть сыграна 14 февраля в Индианаполисе, но вместо этого город получил право провести событие в 2024 году.