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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В НБА не намерены сокращать плей-офф

22 мая 2020, 23:10
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Глава Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер хочет провести полноценный плей-офф сезона-2019/20, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски в Twitter.

Сильвер хочет, чтобы плей-офф прошел в формате семи матчей. Он не хочет сокращать серии. У него есть желание «попытаться узаконить статус чемпиона».

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

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