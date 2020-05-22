В НБА не намерены сокращать плей-офф

Глава Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер хочет провести полноценный плей-офф сезона-2019/20, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски в Twitter.

Сильвер хочет, чтобы плей-офф прошел в формате семи матчей. Он не хочет сокращать серии. У него есть желание «попытаться узаконить статус чемпиона».

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.