В НБА не намерены сокращать плей-офф
22 мая 2020, 23:10
Глава Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер хочет провести полноценный плей-офф сезона-2019/20, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски в Twitter.
Сильвер хочет, чтобы плей-офф прошел в формате семи матчей. Он не хочет сокращать серии. У него есть желание «попытаться узаконить статус чемпиона».
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...