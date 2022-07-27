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Сегодня, 06:43

В НБА не будут требовать обязательной вакцинации игроков

Евгений Козинов
Корреспондент
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НБА не будет требовать обязательной вакцинации от коронавируса в новом сезоне, сообщает Yahoo! Sports. Однако полная вакцинация всех сотрудников носит рекомендательный характер.

В прошлом сезоне не было правила по обязательной вакцинации для игроков, но для всех сотрудников вакцинация была обязательной мерой.

Тем не менее, в городах, где играют команды могут быть действовать свои правила по поводу вакцинации, установленные вдастями.

Коронавирус
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