В НБА не будут требовать обязательной вакцинации игроков

НБА не будет требовать обязательной вакцинации от коронавируса в новом сезоне, сообщает Yahoo! Sports. Однако полная вакцинация всех сотрудников носит рекомендательный характер.

В прошлом сезоне не было правила по обязательной вакцинации для игроков, но для всех сотрудников вакцинация была обязательной мерой.

Тем не менее, в городах, где играют команды могут быть действовать свои правила по поводу вакцинации, установленные вдастями.