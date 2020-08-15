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В НБА хотят сохранить формат проведения серии за выход в плей-офф

08:59

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига намерена в дальнейшем использовать формат сезона с дополнительной серией за выход в плей-офф. Напомним, «Портленд» и «Мемфис» проведут серию матчей на вылет за право воспользоваться 8-й путевкой Западной конференции и попасть в плей-офф.

— Я допускаю, что мы можем воспользоваться этой идеей в будущем, — цитирует Sports Illustrated Сильвера. — Я уже давно говорил об этом, теперь мы воспользовались возможностью, чтобы попробовать воплотить идею. Не уверен, что нынешняя форма будет постоянной, но формат хотелось бы оставить.

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