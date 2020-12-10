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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В НБА 8 игроков сдали положительные тесты на коронавирус

20:32
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8 игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

Сообщается, что это была новая серия тестирования, которая состоялась 2 декабря. Всего проверили 541 игрока.

Ранее стало известно, что новый сезон в НБА стартует 22 декабря.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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