В НБА 8 игроков сдали положительные тесты на коронавирус
20:32
8 игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
8 new NBA players have tested positive for coronavirus out of 541 tested in latest round since Dec. 2, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2020
Сообщается, что это была новая серия тестирования, которая состоялась 2 декабря. Всего проверили 541 игрока.
Ранее стало известно, что новый сезон в НБА стартует 22 декабря.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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