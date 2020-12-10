В НБА 8 игроков сдали положительные тесты на коронавирус

8 игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

8 new NBA players have tested positive for coronavirus out of 541 tested in latest round since Dec. 2, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2020

Сообщается, что это была новая серия тестирования, которая состоялась 2 декабря. Всего проверили 541 игрока.

Ранее стало известно, что новый сезон в НБА стартует 22 декабря.