В матче лидеров «Запада» «Лейкерс» в овертайме обыграли «Денвер», Джеймс оформил трипл-дабл
08:55
«Денвер» (38-17) в домашнем матче регулярного чемпионата в овертайме уступил «Лейкерс» (41-12) — 116:120. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. У Леброна Джеймса дабл-дабл из 32 баллов, 12 подборов и 14 результативных передач.
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Регулярный сезон
«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 116:120 ОТ (31:23, 24:38, 32:23, 24:27, 5:9)
Д: Мюррей (32+10 передач)
Л: Дэвис (33+10 подборов), Джеймс (32+12 подборов+14 передач)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/