В «Лейкерс» переходят Кесслер, Мамукелашвили, Граймс и Секстон

«Лейкерс» совершили обмен с «Ютой» и подписали трех свободных агентов, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, «Лейкерс» приобретают 24-летнего американского центрового Уокера Кесслера у «Юты» в обмен на незащищенные выборы в первом раунде драфтов НБА 2031 и 2033 годов, а также право на обмен выборами в первом раунде драфтов 2028 и 2030 годов.

Ожидается, что Кесслер подпишет четырехлетний контракт с «Лейкерс» на 130 миллионов долларов США. Соглашение включает опцию игрока на четвертый сезон и полный торговый бонус.

Кроме того, «Лейкерс» договорились о контрактах с Сандро Мамукелашвили, Квентином Граймсом и Коллином Секстоном.

27-летний грузинский центровой Мамукелашвили получит четырехлетний контракт на 52 миллиона долларов США, 26-летний американский защитник Граймс — на четыре года и 60 миллионов долларов США, а 27-летний американский защитник Секстон — на два года и 19 миллионов долларов США.

Последним клубом Мамукелашвили был «Торонто», Секстона — «Чикаго», а Граймса — «Филадельфия».