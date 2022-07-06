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Сегодня, 17:04

В контракте Зайона Уильямсона прописаны специальные опции на случай новой травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон согласился подписать максимальное продление контракта с командой. Однако в соглашение включено несколько мер защиты клуба от травм, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

21-летний баскетболист гарантированно заработает 193 миллиона долларов за следующие пять лет.

Эта сумма может увеличиться до 231 миллиона долларов, если форвард попадет в одну из символических пятерок в следующем сезоне.

Первый номер драфта-2019 полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
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