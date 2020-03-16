В клубах НБА считают, что сезон возобновится в середине июня

Клубы НБА считают, что сезон сезон-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в середине июля. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Источник пишет, что некоторые владельцы и руководители клубов НБА опираются именно на эти сроки и считают, что матчи будут проходить при пустых трибунах. Ранее стало известно, что в США рекомендовали отменить массовые мероприятия с участием 50 и более человек на 2 месяца из-за коронавируса.

ESPN story on NBA owners and executives preparing for a minimum three month hiatus — and awaiting league office's projections on financial damage. https://t.co/BX6WsDSRXQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2020

Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о положительных результатах анализов у одноклубника Гобера, защитника «Джаз» Донована Митчелла, а также у центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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