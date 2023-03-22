В «Клипперс» сильно обеспокоены, что у Джорджа может быть серьезная травма

В «Клипперс» серьезно обеспокоены тем, что у форварда клуба Пола Джорджа может быть тяжелая травма, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Джорджу предстоит дополнительное обследование. Он покинул арену на костылях, в кресле-каталке. В «Клипперс» серьезно обеспокоены тем, что это серьезная травма», — сказал Чарания.

В матче с «Оклахомой» (100:101) Джордж неудачно подвернул ногу в районе правого колена в момент приземления. Он не смог продолжить встречу.