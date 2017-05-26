В "Клипперс" обеспокоены интересом "Сан-Антонио" с Крису Полу

Руководство "Клипперс" обеспокоено информацией о возможном переходе разыгрывающего Криса Пола в "Сан-Антонио", сообщает ESPN. У 32-летнего баскетболиста завершается контракт, и он планирует выйти на рынок свободных агентов этим летом.

Отмечается, что у "Шпор" нет возможности предложить Полу крупный контракт, однако клуб все равно постарается подписать с ним соглашение. Стороны заинтересованы в сотрудничестве. Однако только клуб из Лос-Анджелеса способен предложить Полу максимальный контракт на 210 миллионов долларов.

Крис Пол играет за "Клипперс" с 2011 года. В минувшем сезоне он провел 61 матч в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 18,1 очка, делая по 5,0 подбора и 9,2 передач.