В Китае арестовали болельщика «Хьюстона», опубликовавшего фото с зажигалкой и флагом страны

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем. Причиной стало высказывание генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, который поддержал участников акций протеста в Гонконге. В провинции Гирин полиция арестовала местного болельщика «ракетчиков», который в социальной сети опубликовал собственное фото с флагом страны и зажигалкой.

LO Kin-hei ???@lokinhei

11h

A Chinese @HoustonRockets

fan is detained after he posted a photo in support of the team. He was arrested for «insulting China's national flag». This is why the World should stand up against CCP bully and tyranny... https://t.co/OARell2c72