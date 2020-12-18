В «Филадельфии» опровергли слухи об обмене Симмонса

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори опроверг информацию инсайдера The Athletic Шэмса Чарании о возможном обмене разыгрывающего Бена Симмонса.

«Мы не собираемся менять Симмонса, он — важная часть будущего нашей команды», — приводит Bleacher Report слова Мори.

Ранее Чарания сообщал, что Симмонс может стать частью сделки по обмену на атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена.