В «Филадельфии» опровергли слухи об обмене Симмонса
14:59
Президент «Филадельфии» Дэрил Мори опроверг информацию инсайдера The Athletic Шэмса Чарании о возможном обмене разыгрывающего Бена Симмонса.
«Мы не собираемся менять Симмонса, он — важная часть будущего нашей команды», — приводит Bleacher Report слова Мори.
Ранее Чарания сообщал, что Симмонс может стать частью сделки по обмену на атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена.
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