В «Денвере» сообщили о заболевшем коронавирусом

«Денвер»? рассказал о том, что один из членов клуба заболел коронавирусом.

— 19 марта член «Денвера» дал положительный результат на COVID-19, — говорится в сообщении в Twitter. — Человек, который прошел тест после того, как испытал симптомы в настоящее время находится под наблюдением медицинского персонала команды и в самоизоляции.

Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников и всех тех, кто может пострадать в этой ситуации, имеет первостепенное значение.

«Денвер» будет продолжать работать в координации с врачами команды, должностными лицами общественного здравоохранения и экспертами в области инфекционных заболеваний, уделяя особое внимание здоровью и безопасности каждого в нашем сообществе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.