В «Денвере» рассчитывают на возвращение Йокича в феврале

«Денвер Наггетс» надеется, что центровой Никола Йокич вернется в строй к перерыву на Матч всех звезд, который пройдет в середине февраля, сообщает The Athletic.

Йокич получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами» (123:147). В конце второй четверти одноклубник серба Спенсер Джонс наступил ему на ногу, в результате чего колено серба прогнулось, и он упал на площадку. Йокич не смог доиграть матч.

У 30-летнего сербица диагностировали гиперекстезию левого колена.

Йокич выступает за «Денвер» с 2015 года. Он является чемпионом НБА и MVP финала лиги в 2023 году. В этом сезоне центровой провел 32 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 29,6 очка, делая 12,2 подбора и 11,0 передачи.