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Ургант почтил память Брайанта, положив в карман платок с символикой «Лейкерс»

01:16
Леонид Слуцкий и Иван Ургант. Фото «Вечерний Ургант»
Леонид Слуцкий и Иван Ургант. Фото «Вечерний Ургант»
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Популярный российский телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта. В нагрудном кармане пиджака шоумена виднелся платок с символикой «Лейкерс». Брайант всю карьеру провел в составе калифорнийцев.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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