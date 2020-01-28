Ургант почтил память Брайанта, положив в карман платок с символикой «Лейкерс»

Популярный российский телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта. В нагрудном кармане пиджака шоумена виднелся платок с символикой «Лейкерс». Брайант всю карьеру провел в составе калифорнийцев.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.