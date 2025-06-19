Контрольный пакет акций «Лейкерс» продан за 10 миллиардов долларов

Семья Басс согласовала продажу контрольного пакета акций «Лейкерс» Марку Уолтеру, генеральному директору и председателю диверсифицированной холдинговой компании TWG Global, сообщает ESPN.

Сумма сделки составит 10 миллиардов долларов. Джини Басс продолжит исполнять обязанности руководителя клуба после продажи.

Как отмечает Yahoo Sports, теперь это самая крупная продажа профессиональной спортивной франшизы в мире. Ранее таковой являлась покупка «Бостон Селтикс» за 6,1 миллиарда долларов.

В сезоне-2024/25 «Лейкерс» с результатом 50-32 заняли 3-е место в Западной конференции НБА. В 1/8 финала «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» — 1-4.