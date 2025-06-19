Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

19 июня 2025, 03:51

Контрольный пакет акций «Лейкерс» продан за 10 миллиардов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Трибуны на арене «Лейкерс».
Фото Global Look Press

Семья Басс согласовала продажу контрольного пакета акций «Лейкерс» Марку Уолтеру, генеральному директору и председателю диверсифицированной холдинговой компании TWG Global, сообщает ESPN.

Сумма сделки составит 10 миллиардов долларов. Джини Басс продолжит исполнять обязанности руководителя клуба после продажи.

Как отмечает Yahoo Sports, теперь это самая крупная продажа профессиональной спортивной франшизы в мире. Ранее таковой являлась покупка «Бостон Селтикс» за 6,1 миллиарда долларов.

Марк Уолтер приобретет команду &laquo;Лейкерс&raquo;.Рекордная продажа: «Лейкерс» переходят под контроль Марка Уолтера за 10 миллиардов долларов

В сезоне-2024/25 «Лейкерс» с результатом 50-32 заняли 3-е место в Западной конференции НБА. В 1/8 финала «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» — 1-4.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Читайте также
Назван топ свадеб в российском спорте в 2025 году
Красавица-гимнастка, восхитившая весь мир, вратарь, напомнивший, что в России есть футбол и великолепный Ови. 10 лучших российских спортсменов 2025 года
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины
ВС США нанесли удары по трем перевозившим наркотики судам в Тихом океане
Непряева впервые попала в топ-10 на «Тур де Ски»
Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА
Популярное видео
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен «Трактора» и «Динамо»
Обмен «Трактора» и «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Коваль

    А мог Химки купить

    19.06.2025

    • Защитник «Индианы» Халибертон может пропустить шестой матч финальной серии НБА

    «Мемфис» хочет подписать Дюранта

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости