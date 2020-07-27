УНИКС подписал бывшего баскетболиста «Кливленда»

Казанский УНИКС объявил на своей официальной странице в Twitter о подписании контракта с защитником Джоном Холландом. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Джон Холланд выступал за иерусалимский «Хапоэль». В минувшем сезоне 31-летний канадец набирал в среднем 10,5 очка и совершал 3,8 подбора.

Холланд начинал свою карьеру в Европе в 2011 году, выступая за «Роанн», «Кахасол», «Гравелин» и «Бешикташ». После этого он попробовал пробиться в НБА через Лигу развития, попав в «Кливленд Кавальерс».

Всего в НБА защитник провёл 25 поединков в регулярных чемпионатах, набирая в них 2,2 очка и собирая 1,0 подбора. Затем Холланд выступал в чемпионате Пуэрто-Рико. В 2019 году перебрался в «Хапоэль».