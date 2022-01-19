Умерла баскетболистка Люсия Харрис. Единственная женщина в истории, выбранная на драфте НБА

Национальная баскетбольная ассоциация сообщила о смерти Люсии Харрис, единственной женщины, которая была выбрана на драфте НБА.

Причины смерти 66-летней Харрис не уточняются, она ушла из жизни во вторник в своем родном штате Миссисипи.

Харрис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА-1977 командой «Нью-Орлеан Джаз», но не сыграла ни одного матча за клуб из-за беременности.

В 1992 году она была введена в Зал баскетбольной славы, став первой темнокожей женщиной, удостоенной такой чести.

Харрис вошла в состав сборной США в 1975 году, а через год женский баскетбол дебютировал на Олимпийских играх. Люсия стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на олимпиадах.