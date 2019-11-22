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Умер Ват Мисака. Он сломал «цветной барьер» в НБА

11:39
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На 95-м году жизнь скончался Ватару «Ват» Мисака. Он заработал свое место в истории как первый не-белый игрок в НБА (тогда еще БАА), сообщает ESPN.

Мисака родился в городе Огден (штат Юта). После окончания школы, он поступил в университет штата Юты и подписал контракт с командой «Юта Ютс», которой помог выиграть национальный чемпионат по баскетболу в 1944 году. Затем он покинул колледж, чтобы провести 2 года в американской армии, во время которых работал в Японии.

После службы в армии он вернулся в команду университета Юты и в 1947 году вместе с ней выиграл Национальный пригласительный турнир. В последующем играл на позиции защитника в «Нью-Йорк Никс» между 1947 и 1948, став первым азиатско-американским игроком, игравшем в НБА.

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