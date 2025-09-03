Умер экс-тренер «Клипперс» Хьюз

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в соцсети X объявила о смерти бывшего главного тренера «Клипперс» Кима Хьюза. Ему было 73 года. В 2004 году у Хьюза диагностировали рак предстательной железы.

«НБА скорбит о кончине Кима Хьюза (1952-2025). Ким провел 6 сезонов в командах «Нью-Йорк Нетс», «Нью-Джерси Нетс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс». В 2010 году он был главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс». Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Хьюза», — говорится в сообщении.

Хьюз работал скаутом и помощником тренера в «Денвере», «Милуоки», «Клипперс» и «Портленде». В 2010 году он сменил Майкла Данливи на посту главного тренера «Клипперс». Под его руководством команда одержала 8 побед в 33 матчах.