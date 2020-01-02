Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 лет, сообщает Sports Illustrated. Три недели назад он перенес кровоизлияние в мозг.

Стерн занимал пост комиссара лиги с 1984 по 2014 год. После ухода в отставку он был введен в Зал славы баскетбола за выдающийся вклад в развитие НБА.

Стерна многие эксперты называют одним из самых влиятельных лиц в истории баскетбола. При нем НБА стала одной из самых прибыльных лиг мира, в ней появилось семь новых команд, а с 1992 года игроки НБА принимают участие в Олимпийских играх.