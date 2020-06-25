Украинец Лень заразился коронавирусом

Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень сообщил в Instagram, что его тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас украинец находится на самоизоляции.

«Вчера я проходил тестирование в Сакраменто и получил положительный результат. Я хочу поблагодарить «Сакраменто» и НБА за их большую работу, которая позволила мне рано узнать о заражении. Я сразу же самоизолировался. С нетерпением жду, когда это закончится, и я присоединюсь к своим товарищам по команде для нашего пути в плей-офф», — написал Лень.

По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 июня, в мире коронавирус подтвержден у 9 516 876 человек. Умерших — 483 916, выздоровевших — 5 163 361.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 24 июня выявлено 606 881 случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 513 человек умерли, выздоровели — 368 822.