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Украинец Лень переболел коронавирусом и должен присоединиться к «Сакраменто»

13:48

Центровой «Сакраменто» Алексей Лень переболел коронавирусом и отправился в расположение команды в кампус НБА, который находится в Орландо, сообщает журналист NBC Sports Джеймс Хэм.

По информации источника, украинец должен был присоединиться к команде в четверг вечером.

Лень — один из четырех баскетболистов «Сакраменто», заразившихся коронавирусом. Помимо него, инфекция была обнаружена у Бадди Хилда, Джабари Паркера и Харрисона Барнса. Хилд и Паркер уже вылечились и находятся с командой, Барнс все еще проходит лечение.

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