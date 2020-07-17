Украинец Лень переболел коронавирусом и должен присоединиться к «Сакраменто»
13:48
Центровой «Сакраменто» Алексей Лень переболел коронавирусом и отправился в расположение команды в кампус НБА, который находится в Орландо, сообщает журналист NBC Sports Джеймс Хэм.
По информации источника, украинец должен был присоединиться к команде в четверг вечером.
Лень — один из четырех баскетболистов «Сакраменто», заразившихся коронавирусом. Помимо него, инфекция была обнаружена у Бадди Хилда, Джабари Паркера и Харрисона Барнса. Хилд и Паркер уже вылечились и находятся с командой, Барнс все еще проходит лечение.
Alex Len is on his way to Orlando tonight.— James Ham (@James_HamNBCS) July 16, 2020
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