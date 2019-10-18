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Уильямсон пропустит старт регулярного чемпионата НБА

18:44
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Как сообщал «СЭ», форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон получил травму колена. Игроку операция не потребуется, сообщает ESPN.

Точные сроки восстановления Уильямсона не называются. Однако он пропустит старт регулярного чемпионата НБА. На полное выздоровление игроку потребуется «несколько недель».

Уильямсон уже имел проблемы с коленом минувшим летом. Но в предсезонных матчах в среднем он набирал 23,3 очка, делал 6,5 подбора.

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