Уильямсон приступил к индивидуальным тренировкам

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон продолжает восстановление после перелома стопы. Как сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды Уилли Грина, 21-летний американец получил разрешение на участие в индивидуальных тренировках.

В этом сезоне Уильямсон не сыграл ни одного матча, так как восстанавливался от травмы, полученной прошлым летом.

«Нью-Орлеан» идет на 10-м месте в Западной конференции НБА и претендует на попадание в плей-ин.