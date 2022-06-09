Уильямс сыграет в третьем матче финальной серии НБА

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс примет участие в третьем матче финальной серии НБА против «Голден Стэйт». Игрок начнет встречу в стартовой пятерке.

Уильямс имеет проблемы с левым коленом по ходу нынешнего плей-офф, но пропустил только один матч. Во втором матче финала он сыграл всего 14 минут. Уильямс набрал 2 очка, сделал 2 подбора и 2 блок-шота.

Третий матч «Бостон» — «Голден Стэйт» состоится сегодня и начнется в 4.00 по московскому времени. Счет в среии равный — 1-1.