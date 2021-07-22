Уилли Грин стал новым главным тренером «Нью-Орлеана»
Новый главным тренером «Нью-Орлеана» стал Уилли Грин, сообщает сайт клуба.
39-летний специалист занял должность, которая освободилась в июне после отставки 61-летнего Стэна Ван Ганди.
Грин работает тренером в НБА с 2016 года — три года он провел в качестве помощника в «Голден Стэйт», с 2019-го Уилли находится в тренерском штабе «Финикса». Как игрок Грин выступал в НБА с 2003 по 2015 год за «Филадельфию», «Нью-Орлеан», «Атланту», «Клипперс» и «Орландо», набирая 8,3 очка за 20,2 минуты на паркете.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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