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Уилли Грин стал новым главным тренером «Нью-Орлеана»

22:33
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Новый главным тренером «Нью-Орлеана» стал Уилли Грин, сообщает сайт клуба.

39-летний специалист занял должность, которая освободилась в июне после отставки 61-летнего Стэна Ван Ганди.

Грин работает тренером в НБА с 2016 года — три года он провел в качестве помощника в «Голден Стэйт», с 2019-го Уилли находится в тренерском штабе «Финикса». Как игрок Грин выступал в НБА с 2003 по 2015 год за «Филадельфию», «Нью-Орлеан», «Атланту», «Клипперс» и «Орландо», набирая 8,3 очка за 20,2 минуты на паркете.

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Иван Шитик все материалы автора

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