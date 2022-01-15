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Сегодня, 11:29

Уэстбрук заявил, что не беспокоится насчет слухов об обмене из «Лейкерс»

Иван Торопцев
Корреспондент

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук заявил, что не беспокоится из-за слухов о своем возможном обмене из команды.

«Меня это не беспокоит. Нужно просто делать свою работу, быть профессионалом. Мое имя каждый год упоминают в слухах, но это никак не влияет на мой подход к делу. Вне зависимости от того, случится обмен или нет, мой подход останется неизменным», — приводит The Athletic слова Уэстбрука.

33-летний Уэстбрук выступает за «Лейкерс» с осени 2021 года. В сезоне-2021/22 баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 18,7 очка, 8,2 подбора и 8,1 ассиста за игру.

Источник: https://theathletic.com/3070338/2022/01/14/walking-with-westbrook-why-the-lakers-star-isnt-letting-his-struggles-steal-his-joy/
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Рассел Уэстбрук
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