Уэстбрук заявил, что не беспокоится насчет слухов об обмене из «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук заявил, что не беспокоится из-за слухов о своем возможном обмене из команды.

«Меня это не беспокоит. Нужно просто делать свою работу, быть профессионалом. Мое имя каждый год упоминают в слухах, но это никак не влияет на мой подход к делу. Вне зависимости от того, случится обмен или нет, мой подход останется неизменным», — приводит The Athletic слова Уэстбрука.

33-летний Уэстбрук выступает за «Лейкерс» с осени 2021 года. В сезоне-2021/22 баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 18,7 очка, 8,2 подбора и 8,1 ассиста за игру.