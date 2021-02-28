Уэстбрук установил рекорд «Вашингтона» по количеству трипл-даблов за сезон

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд клуба по количеству трипл-даблов за один сезон.

В матче регулярного сезона НБА против «Миннесоты» 32-летний американец сделал 10-й трипл-дабл в сезоне-2020/21. Ни один из баскетболистов в истории «Уизардс» не добивался данного статистического показателя.

Russell Westbrook has set our franchise record with his 10th triple-double of the season!#WizWolves | @russwest44 pic.twitter.com/IepEan3Fxn — Washington Wizards (@WashWizards) February 28, 2021

Уэстбрук перешел в «Вашингтон» в декабре 2020 года в результате обмена из «Хьюстона». Он провел 23 матча за «Уизардс».