Уэстбрук установил рекорд «Вашингтона» по количеству трипл-даблов за сезон
09:11
Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд клуба по количеству трипл-даблов за один сезон.
В матче регулярного сезона НБА против «Миннесоты» 32-летний американец сделал 10-й трипл-дабл в сезоне-2020/21. Ни один из баскетболистов в истории «Уизардс» не добивался данного статистического показателя.
Russell Westbrook has set our franchise record with his 10th triple-double of the season!#WizWolves | @russwest44 pic.twitter.com/IepEan3Fxn— Washington Wizards (@WashWizards) February 28, 2021
Уэстбрук перешел в «Вашингтон» в декабре 2020 года в результате обмена из «Хьюстона». Он провел 23 матча за «Уизардс».
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