Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Уэстбрук продолжит карьеру в «Вашингтоне»

06:54
Теги:

Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук сменил «Хьюстон» на «Вашингтон». 31-летний американец только в прошлом году присоединился к «Рокитс».

«Мы не могли упустить возможность приобрести игрока уровня Рассела, глядя на ближайшее и долгосрочное будущее нашей команды», — сказал генеральный директор «Уизардс» Томми Шеппард.

За Уэстбрука, который в 2017 году был признан MVP сезона, «Хьюстон» получит Джона Уолла, а также право выбора в первом раунде драфта.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир