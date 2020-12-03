Уэстбрук продолжит карьеру в «Вашингтоне»
06:54
Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук сменил «Хьюстон» на «Вашингтон». 31-летний американец только в прошлом году присоединился к «Рокитс».
«Мы не могли упустить возможность приобрести игрока уровня Рассела, глядя на ближайшее и долгосрочное будущее нашей команды», — сказал генеральный директор «Уизардс» Томми Шеппард.
За Уэстбрука, который в 2017 году был признан MVP сезона, «Хьюстон» получит Джона Уолла, а также право выбора в первом раунде драфта.
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