Уэстбрук продолжит карьеру в «Вашингтоне»

Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук сменил «Хьюстон» на «Вашингтон». 31-летний американец только в прошлом году присоединился к «Рокитс».

«Мы не могли упустить возможность приобрести игрока уровня Рассела, глядя на ближайшее и долгосрочное будущее нашей команды», — сказал генеральный директор «Уизардс» Томми Шеппард.

2016-17 MVP. 9x NBA All-Star. 9x All-NBA. 2x NBA scoring champion.



Welcome to D.C., @russwest44! pic.twitter.com/To3ULIaGen — Washington Wizards (@WashWizards) December 3, 2020

За Уэстбрука, который в 2017 году был признан MVP сезона, «Хьюстон» получит Джона Уолла, а также право выбора в первом раунде драфта.