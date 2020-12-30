Уэстбрук побил установленный 59 лет назад рекорд НБА

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук побил рекорд НБА, установленный 59 лет назад.

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго» 32-летний американец сделал третий трипл-дабл в сезоне, набрав 21 очко, 15 подборов и 11 передач. Уэстбрук стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось сделать трипл-дабл в первых трех встречах сезона подряд.

Ранее рекорд принадлежал Оскару Робертсону, который сделал трипл-дабл в первых двух встречах сезона-1961/62. Его достижение повторял Джерри Лукас (1972/73) и дважды — Мэджик Джонсон (1981/82, 1982/83).