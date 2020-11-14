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Уэстбрук опроверг информацию о конфликте с Харденом

09:36
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Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук опроверг информацию журналиста Стивена Эй Смита о своем конфликте с защитником «Рокетс» Джеймсом Харденом и возможном уходе из команды.

«Это полностью сфабрикованная информация. Всем спокойной ночи», — написал Уэстбрук под публикацией ESPN со словами Смита в Instagram.

Ранее сообщалось, что 32-летний американец недоволен развитием «Хьюстона» и не хочет играть вместе с Харденом.

Комментарий Уэстбрука в Instagram. Фото Instagram
Комментарий Уэстбрука в Instagram. Фото Instagram

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