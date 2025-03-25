Уэстбрук обошел Гарнетта и поднялся на 20-е место по очкам в истории НБА

Разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук поднялся на 20-е место по очкам в истории НБА.

В матче с «Чикаго» (119:129) в регулярном чемпионате он набрал 14 очков. Таким образом, на счету Уэстбрука теперь 26 083 очка — он обошел экс-форварда «Бостона» и «Миннесоты» Кевина Гарнетта (26 071). 19-м в списке идет Джон Хавличек (26 395). Лидирует — Леброн Джеймс (41 965).

Уэстбрук стал вторым разыгрывающим в истории НБА, кто преодолел отметку 26 тысяч очков после Оскара Робертсона, — 26 710.