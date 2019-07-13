Уэстбрук написал прощальное письмо фанатам "Оклахомы"

Разыгрывающий защитник Рассел Уэстбрук, который перешел из "Оклахома-Сити" в "Хьюстон", опубликовал прощальное письмо, адресованное фанатам. Он провел в организации 11 лет.

– Я даже не могу выразить словами все эмоции, которые у меня сейчас есть, – написал защитник в своем Инстаграме. – Когда приехал сюда, мне было 18 лет, не знал обо всех удивительных вещах, которые скоро произойдут. Я вырос в Оклахоме с отличными людьми.

Люди здесь делают это место таким особенным. От фанатов, моих тренеров, моих товарищей по команде, всей организации, мистера Беннетта, Сэма Прести, моих друзей и всех членов "Тандер". Вы – все, что делает Оклахому таким прекрасным местом, и причина, по которой я любил играть здесь все это время.

Вы поддерживали меня при всех взлетах и ​​падениях, в хорошие и трудные времена. За что я вам бесконечно благодарен. Я встретил так много удивительных людей, которые помогли стать мне мужчиной, которым являюсь сегодня. Надеюсь, что повлиял на Оклахому так же, как Оклахома оказала влияние на меня и мою семью.

Я уезжаю из Оклахомы со многими друзьями и такой благодарностью. Я никогда не смог бы поблагодарить вас всех за то, что вы остались со мной.