Уэстбрук купил 650 компьютеров для школьников из Хьюстона

Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук купил 650 компьютеров для нуждающихся детей в Хьюстоне, сообщает ESPN.

Девятикратный участник Матча всех звезд сделал пожертвование, чтобы помочь школьникам продолжить образование в разгар пандемии коронавируса.

— Рассел Уэстбрук доказывает, почему он является чемпионом на площадке и за ее пределами. Это пожертвование станет переломным моментом для многих школьников и их семей, которые переживают последствия кризиса, — сказал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

По данным Worldometers на 14 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 925 224 человек. Зафиксировано 119 702 летальных исхода от инфекции, вылечились 447 948 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 587 155 человек. Далее идут — Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (136 779) и Германия (130 072).