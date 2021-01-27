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Участник матча звезд НБА хочет сыграть за сборную США со студентами

18:08
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Защитник Айзея Томас, находящийся с 2020 года без клуба, заявил о своем желании сыграть за сборную США в отборочном турнире к Кубку Америки, о чем в своем аккаунте в Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Турнир пройдет 19-20 февраля в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В последних отборочных матчах к Кубку Америки состав сборной США состоял из игроков NCAA (студенческая лига).

«Время показать миру снова! Спасибо за возможность» — написал Томас, ретвитнув новость Воджнаровски.

Томас дважды играл на Матчах всех звезд НБА в 2016 и 2017 годах. Тогда он выступал в составе «Бостона». Последней командой 31-летнего защитника был «Вашингтон».

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