Участник матча звезд НБА хочет сыграть за сборную США со студентами

Защитник Айзея Томас, находящийся с 2020 года без клуба, заявил о своем желании сыграть за сборную США в отборочном турнире к Кубку Америки, о чем в своем аккаунте в Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Турнир пройдет 19-20 февраля в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В последних отборочных матчах к Кубку Америки состав сборной США состоял из игроков NCAA (студенческая лига).

«Время показать миру снова! Спасибо за возможность» — написал Томас, ретвитнув новость Воджнаровски.

Time to SHOW the world AGAIN! So appreciative for this opportunity ? https://t.co/XG4hmLsx4H — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) January 27, 2021

Томас дважды играл на Матчах всех звезд НБА в 2016 и 2017 годах. Тогда он выступал в составе «Бостона». Последней командой 31-летнего защитника был «Вашингтон».