Участник матча звезд НБА хочет сыграть за сборную США со студентами
18:08
Защитник Айзея Томас, находящийся с 2020 года без клуба, заявил о своем желании сыграть за сборную США в отборочном турнире к Кубку Америки, о чем в своем аккаунте в Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.
Турнир пройдет 19-20 февраля в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. В последних отборочных матчах к Кубку Америки состав сборной США состоял из игроков NCAA (студенческая лига).
«Время показать миру снова! Спасибо за возможность» — написал Томас, ретвитнув новость Воджнаровски.
Томас дважды играл на Матчах всех звезд НБА в 2016 и 2017 годах. Тогда он выступал в составе «Бостона». Последней командой 31-летнего защитника был «Вашингтон».
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