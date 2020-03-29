У владельца «Нью-Йорк Никс» диагностирован коронавирус

Владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в официальном Twitter клуба. Сезон в НБА был приостановлен после обнаруженного заболевания у центрового «Юты» Руди Гобера.

— Исполнительный председатель и главный исполнительный директор «Мэдисон Сквер Гарден Компани» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус, — отмечено в сообщении пресс-службы клуба. — Он был в самоизоляции и почти не испытывал никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.