У Теодосича родилась дочь

Легенда ЦСКА Милош Теодосич cтал отцом, информирует пресс-служба армейцев. Его супруга Елисавета подарила ему дочь.

- С новорожденной! Сегодня легенда нашей команды, а ныне свободный агент Милош Теодосич стал отцом! Супруга Елисавета подарила баскетболисту дочь. Счастливые родители назвали первенца Петрой. Поздравляем и желаем крепкого здоровья всей семье! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Теодосич стал свободным агентом после отчисления из "Клипперс" и, скорее всего, вернется в Европу. Интерес к нему проявляю "Эфес" и "Маккаби". Бывший игрок ЦСКА выступал за "Клипперс" с прошлого сезона, в котором провел 45 матчей. Его средние показатели в НБА - 9,5 очка и 4,6 передачи.