У Карри проблемы с нервом в левой руке, полное восстановление займет около года

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри испытывает проблемы с нервом в левой руке, которую сломал в начале сезона, сообщает Clutch Points.

Источник, ссылаясь на личного тренера Карри, Брэндона Пэйна, заявляет, что состояние Карри не достигло уровня, которого хотелось бы самому баскетболисту, однако ситуация постепенно улучшается. По словам издания, врачи заявили, что полное восстановление займет у разыгрывающего «Уорриорз» около года.

Ранее сообщалось, что Карри должен вернуться на площадку в воскресном матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона».

Карри пропустил уже 4 месяца из-за перелома руки, который игрок получил в начале сезона-2019/20.