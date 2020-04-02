У игроков «Бруклина» не осталось симптомов коронавируса

Все игроки «Бруклина», заразившиеся в середине марта коронавирусом, избавились от симптомов заболеваний, сообщает The Athletic со ссылкой на слова генерального менеджера клуба Шона Маркса. То же самое касается тренерского штаба и всех сотрудников, кто был вместе с командой во время выездной серии перед остановкой чемпионата.

17 марта стало известно, что четыре игрока «Бруклина» заразились. Один из них — Кевин Дюрант.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 937 567 человек. Умерших — 47 235, выздоровевших — 194 311.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.