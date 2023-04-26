У Кавая Леонарда диагностировали разрыв мениска

У форварда «Клипперс» Кавая Леонарда диагностировали разрыв мениска правого коленного сустава, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее баскетболист не играл в трех последних матча серии первого раунда плей-офф НБА против «Финикса» (1-4).

31-летний американец пропустил весь прошлый сезон из-за травмы передней крестообразной связки.

В этом сезоне Леонард в среднем набирал 23,8 очка, 6,5 подбора, 3,9 передачи и 1,4 перехвата в 52 матчах.