У экс-игрока НБА из-за коронавируса умерли мама и брат

Бывший игрока НБА Себастьян Телфэйр потерял двух членов семьи из-за коронавируса, сообщает Complex. Его мама умерла в возрасте 64 лет. В конце марта он потерял старшего брата Дэна из-за пандемии.

Число зараженных коронавирусом в США приближается к миллиону человек. За все время пандемии вылечились 111 523 человека, умерли 56 523 — это первый результат в мире.

Телфэйр играл в НБА с 2004 по 2014 год. Он выступал за «Портленд», «Бостон», «Миннесоту», «Клипперс», «Кливленд», «Финикс», «Торонто» и «Оклахому».