У Дюранта обнаружен коронавирус

Четыре игрока «Бруклина» сдали положительный тест на коронавирус. Одним из них стал форвард Кевин Дюрант, пропускающий сезон из-за тяжелой травмы, сообщает в своем Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Игрок чувствует себя хорошо.

— Все будьте осторожны. Берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы справимся, — рассказал Дюрант.

Сезон в НБА был приостановлен на неопределенный срок из-за положительного теста на коронавирус у центрового «Юты» Руди Гобера.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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