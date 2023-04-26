У Эмбиида выявлено растяжение. Он может вернуться ко второму раунду плей-офф НБА

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прошел медицинское обследование по поводу травмы, из-за которой он пропустил четвертый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Бруклина» (4-0).

Как сообщает ESPN, у 29-летнего камерунца диагностировано растяжение наружной коллатеральной связки правого коленного сустава. На этой неделе он пройдет еще одного обследование, по итогам которого врачи вынесут точный диагноз и определят сроки восстановления. Ожидается, что он сможет восстановиться к началу второго раунда плей-офф.

Соперником «Филадельфии» по второму раунду станет победитель пары «Бостон» — «Атланта». На данный момент «Селтикс» ведут в серии — 3-1.