Дэвис: «Бронни Джеймс очень хорош в защите»

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал выбор Бронни Джеймса на драфте НБА-2024.

«Он очень хорош в защите. Он здорово читает игру. Мне кажется, он неплохой плэймейкер. Я видел его игру — он читает игру в защите, пасует. Я впечатлен. Я думаю Бронни справится. На нем много давления, учитывая, кто его отец», — цитирует Дэвиса ESPN.

19-летний Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером. Он будет играть в одном клубе со своим отцом — Леброном Джеймсом.