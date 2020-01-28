Трогательный рисунок на баскетбольной площадке в память о Брайанте и его дочери
В Маниле (Филиппины) местный житель создал огромный портрет экс-игрока «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джанны. Рисунок он сделал на баскетбольной площадке в память о знаменитом баскетболисте.
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.
Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.
Коби Брайант навсегда. Слезы звезд и болельщиков, граффити и свечи
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/nba/photoreports/kobi-brayant-navsegda-slezy-zvezd-i-bolelschikov-graffiti-i-svechi-1636463/