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Трогательный рисунок на баскетбольной площадке в память о Брайанте и его дочери

22:31
Портрет Коби и Джанны Брайантов. Фото Reuters
Портрет Коби и Джанны Брайантов. Фото Reuters
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В Маниле (Филиппины) местный житель создал огромный портрет экс-игрока «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джанны. Рисунок он сделал на баскетбольной площадке в память о знаменитом баскетболисте.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Коби Брайант навсегда. Слезы звезд и болельщиков, граффити и свечи

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/photoreports/kobi-brayant-navsegda-slezy-zvezd-i-bolelschikov-graffiti-i-svechi-1636463/

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