Трогательная акция клубов НБА. Команды нарушают правила 24 и 8 секунд в память о Брайанте

Матч регулярного чемпионата НБА «Мемфис» — «Финикс» начался с игровой паузы. Хозяева после стартового вбрасывания просто ничего не делали 24 секунды, совершив нарушение правила, обязывающее атакующую команду совершить бросок по кольцу в течение 24 секунд. Гости же нарушили правило 8 секунд, которые даются на то, чтобы вывести мяч со своей половины.

Таким образом они отдали дань память погибшему в воскресенье Коби Брайнту, который играл под номером 24 и 8. Ранее аналогичными действиями отметились и другие коллективы, чьи матчи сегодня.

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