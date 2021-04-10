Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Сан-Антонио»
06:30
«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» со счетом 121:119.
Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 26 очков, сделал 13 подборов и 14 передач.
После этого матча «Денвер» с 34 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Сан-Антонио» с 24 победами — на девятой строчке.
В другом матче игрового дня «Милуоки» уступил «Шарлотт» — 119:127. Команды занимают 3-е и 4-е места на Востоке соответственно.
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Сан-Антонио» — 121:119 (36:26, 25:24, 35:33, 25:36)
«Милуоки» — «Шарлотт» — 119:127 (27:32, 28:34, 26:34, 38:27)
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